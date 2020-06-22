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Selfie yapan kadın heykelinin elindeki telefon çalındı

EDİRNE'nin Keşan ilçesindeki Kunduracılar Çarşısı'na konulan, kucağında çocuğuyla selfie yapan kadın heykelinin elindeki bronz renge boyalı alçıdan yapılan cep telefonu, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

DHA22 Haziran 2020 Pazartesi 14:57 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 14:57
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Keşan Belediyesi tarafından Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan Kunduracılar Çarşısı'nda yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında, çarşının farklı noktalarına heykeller yerleştirildi.

Bronz renge boyalı, alçıdan yapılan kucağında çocuğuyla selfie yapan kadın heykeli de çarşının girişine koyuldu.

Ancak heykelin elindeki alçıdan cep telefonu kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sökülerek, çalındı.

Sabah iş yerlerini açmaya gelen esnaf, heykele zarar verildiğini görünce tepki gösterdi.

Keşan'da daha önce de şehrin çeşitli noktalarına olan dikiş diken terzi, Keşanlı Ali ve bisikletli heykellerine zarar verilmişti.

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