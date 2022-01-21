Selimiye Cami'nde restorasyon başladı... İbadet için özel bir alan oluşturulacak

AA 21 Ocak 2022 Cuma 17:03 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 17:03

Canalp, cuma namazını restorasyonu kapsamında çalışmaların sürdüğü Selimiye Camisinde kıldı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Canalp, restorasyon süresince camide ibadet ve ziyaretin olacağını yineledi.

Kubbenin olduğu bölümde restorasyon süresince namaz kılmanın mümkün olmayacağını belirten Canalp, "Bu 3,5 yıllık süreç içerisinde ibadetlerimizi esas itibariyle mihrabın ve minberin olduğu bölümde, her iki taraftan da cami girişi olan bölümde yapılacak ama önümüzde 45 günlük süre boyunca buradaki geçici ibadet alanı hazırlanana kadar caminin ana girişi bölümünde üstü kapalı bir ibadet alanı oluşturulacak." diye konuştu.

Canalp, restorasyon süresince 6 ay haricinde ziyaretçilerin Selimiye'nin muhteşem kubbesini iskeleyle de olsa görme imkanları olacağını vurguladı.

-YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Canalp, yaklaşık 3 buçuk yıl sürecek restorasyon kapsamında yapılacak iş ve işlemleri de aktardı.

Restorasyonda Selimiye Camisi'nin orijinal yapımında kullanılan Horasan harcının kullanılacağını ve kubbenin kurşunlarının söküleceğini ifade eden Canalp, şunları kaydetti:

"Kurşunların altındaki Horasan harçlar sökülecek ve kubbenin ana statiğini, ana taşıma elamanlarıyla ilgili bir problem var mı bunlar tespit edilecek, eğer problem oluşturan herhangi bir husus tespit edilirse, bunlarda da gerekli müdahaleler yapılmak suretiyle kubbe güvenli, statik bir yapı haline getirilecek. Bu yapıldıktan sonra da tekrar Horasan harcıyla kubbenin üzeri kaplanacak ve Horasan harcının üzerine de yeni kurşun kaplamalarla imalat yapılmış olacak."

Canalp restorasyon çalışmaları kapsamında orijinal ısıtma sistemini de açığa çıkartmak istediklerini ifade etti.

Yapılacak restorasyonun şaheserin geleceğe taşınmasına 1 asır daha katkısı olacağının altını çizen Canalp, "Bu uzun bir restorasyon süreci olacak ama bu süreç boyunca da bizler Edirne'nin tüm kamu görevlileri, Edirneliler olarak Türk - İslam medeniyetinin en muhteşem eseri olan Selimiye'ye böyle bir restorasyonu yapabilmenin onurunu, şerefini, gururunu hep birlikte yaşıyor olacağız." diye konuştu.



