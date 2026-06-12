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Selimiye Camisi yeniden ibadete açıldı! Bakan Kurum: Restorasyonu tamamlamak bizlere nasip oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Şükrediyoruz çünkü asırlardır minarelerinden yükselen ezanlarla bu şehrin ruhuna ve dünyanın dört bir yanına mühür vuran Selimiye'mizin restorasyonunu tamamlamak bizlere nasip oldu. Bu kutlu eserin yeniden ayağa kaldırılmasına katkı sunmak bizim için büyük bir onur ve mutluluktur' dedi.

AA12 Haziran 2026 Cuma 16:51 - Güncelleme:
Selimiye Camisi yeniden ibadete açıldı! Bakan Kurum: Restorasyonu tamamlamak bizlere nasip oldu
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Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Selimiye Camisi'nin Restorasyon Sonrası Yeniden İbadete Açılışı ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılışı ve Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, Edirne'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek vatandaşları selamladı.

Selimiye Camisi'nin restorasyonunun tamamlanarak yeniden ibadete açılmasının kendileri için büyük bir gurur olduğunu belirten Kurum, Edirne'ye kazandırılan yeni eserlerin açılışını da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Edirne'nin tarih boyunca akıncıların, gazilerin ve şehitlerin yurdu olduğunu ifade eden Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte kentte tarihi bir güne tanıklık ettiklerini söyledi.

"BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR VE MUTLULUK"

Selimiye Camisi'nin restorasyonunun tamamlanmasının önemine değinen Kurum, şöyle konuştu:

"Bugün tarihimizin ve inancımızın kalbi olan Edirne'mizde Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte tarihi bir gün yaşıyoruz. Şükrediyoruz çünkü asırlardır minarelerinden yükselen ezanlarla bu şehrin ruhuna ve dünyanın dört bir yanına mühür vuran Selimiye'mizin restorasyonunu tamamlamak bizlere nasip oldu. Bu kutlu eserin yeniden ayağa kaldırılmasına katkı sunmak bizim için büyük bir onur ve mutluluktur."

Kurum, tören kapsamında Edirne'ye kazandırılan tesis ve projelerin de açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, vatandaşlara teslim edilen konutların anahtarlarını verdiklerini ifade etti.

Milletin desteğiyle hizmet üretmeye devam edeceklerini vurgulayan Kurum, "Sizler, bizlerin yanında oldukça, dualarınızı eksik etmedikçe biz de sizlerle birlikte çalışmaya, üretmeye ve hizmet etmeye devam edeceğiz. Nasıl ki deprem bölgesinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde iki yıl içinde 455 bin konutu yaptıysak, Allah'ın izniyle bu hizmetleri yine yapmaya devam edeceğiz." dedi.

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