''Selin Ciğerci'nin evlat edindiği'' iddiası! Bakanlıktan açıklama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada "Selin Ciğerci'nin evlat edindiğine ilişkin" haberlerine yönelik basın açıklaması yayımladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Haberde ismi geçen Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra tarafından Bakanlığımıza evlat edinme konusunda resmi herhangi bir başvuru yapılmamıştır. Cumhuriyet Başsavcılığına, habere konu iddiaların araştırılması, olayın tarafı olabilecek ilgililer hakkında adli soruşturma ve çocukla ilgili sosyal inceleme yapılması adına gerekli tüm tedbirlerin alınması için başvuruda bulunulmuştur."