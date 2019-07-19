29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6315
  • 6,3439
  • 259.578
  • 102731
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Selin vurduğu Düzce’de kaybolan 7 kişinin arama çalışmaları sürüyor

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde etkili olan yağış sonrasında selin vurduğu Esmahanım köyüne kaybolduğu iddia edilen 4’ü çocuk, toplam 7 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dün etkili olan yoğun yağış sonrasında birçok köy merkezinde sel ve su baskınları yaşandı. Cumayeri ve Akçakoca ilçesinde mahsur kalan 69 kişi helikopterlerle kurtarılırken 7 kişinin kaybolduğu iddia edildi. Sel nedeni ile köye ulaşamayan ekipler, helikopterlerle bölgede tarama çalışması başlattı. Köye ulaşım yolların çökmesi ve köprülerin yıkılması nedeni ile sağlanamadı. Bu nedenle ekipler bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. Sabahın erken saatlerinden itibaren AFAD, jandarma, UMKE, itfaiye, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri bölgedeki arama çalışmalarını genişletti.
 
ARAMA ÇALIŞMALARI HAVADAN VE KARADAN SÜRÜYOR
 
Köyden geçen Melen Çayı’nın Karadeniz’e buluştuğu havzada Sahil Güvenlik ekipleri dürbünlerle tarama yaparken, helikopterler ise havadan bölgede 4’ü çocuk, toplam 7 kişinin arama çalışmalarını sürdürdü. AFAD ekiplerinin ise köyün bulunduğu bölgede arama çalışmalarını sürdürürken Melen Çayı’nın denize döküldüğü havzaya da Sahil Güvenlik botlarının servis edileceği öğrenildi.
 

Yavuz Kıbrıslılara puslu havada göründü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kremlin Sözcüsü sormuştu... Açıklama geldi

Kremlin Sözcüsü sormuştu... Açıklama geldi

"ABD kendi İHA'sını yanlışlıkla vurmuş olabilir"

'ABD kendi İHA'sını yanlışlıkla vurmuş olabilir'

Samatta’da fark 1 milyon euro

Samatta’da fark 1 milyon euro

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

CHP'li başkandan skandal icraat: Kendisini müdür yaptı, çift maaşı cebe attı

CHP'li başkandan skandal icraat: Kendisini müdür yaptı, çift maaşı cebe attı

Trump’tan Murad’a: Sana neden ödül verdiler?

Trump’tan Murad’a: Sana neden ödül verdiler?

Yerli ve milli mühimmat kullanıldı! Teröristlerin üssü vuruldu

Yerli ve milli mühimmat kullanıldı! Teröristlerin üssü vuruldu

İş arayana 900 lira destek

İş arayana 900 lira destek
 

POPÜLER HABERLER

Rusya Tor-M2DT hava savunma füzesini test etti

Rusya Tor-M2DT hava savunma füzesini test etti

Son 5 yılın transferde en çok zarar eden 10 takımı

Son 5 yılın transferde en çok zarar eden 10 takımı

İnsan gibi uyuyan kedi sosyal medyanın gözdesi oldu

İnsan gibi uyuyan kedi sosyal medyanın gözdesi oldu

2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak? 2019 üniversite taban puanları!

2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak? 2019 üniversite taban puanları!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA