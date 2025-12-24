İSTANBUL 14°C / 10°C
Şemdinli'de zehir tacirlerine darbe: Yüklü miktarda ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda 2 çuval içerisinde 10 kilo 150 gram skunk maddesi ve 13 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

IHA24 Aralık 2025 Çarşamba 22:32 - Güncelleme:
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri tarafın yapılan titiz çalışmalar neticesinde; alınan istihbari bilgiye istinaden Şemdinli Kayalar köyü Erikli mezrasında icra edilen müşterek faaliyet sonucunda; 2 çuval içerisinde 10 kilo 150 gram skunk maddesi ve 13 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Meydana gelen olayla ilgili adli tahkikata başlanıldı" ifadelerine yer verildi.

