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  • Semih Çelik'in intihar ettiği Edirnekapı surlarına çıkan merdivenler demir bariyerlerle kapatıldı
Güncel

Semih Çelik'in intihar ettiği Edirnekapı surlarına çıkan merdivenler demir bariyerlerle kapatıldı

İstanbul'da saldırgan Semih Çelik'in 2 genç kızı öldürdükten sonra intihar ettiği Edirnekapı surlarına çıkan merdivenler, güvenlik önlemleri kapsamında demir bariyerlerle kapatıldı.

AA10 Ekim 2024 Perşembe 16:19 - Güncelleme:
Semih Çelik'in intihar ettiği Edirnekapı surlarına çıkan merdivenler demir bariyerlerle kapatıldı
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Polis ekiplerinin, 4 Ekim'de meydana gelen olayın ardından Edirnekapı surlarına çıkan merdivenlerin önü ile çevresinde bekleyişleri sürüyor.

Güvenlik önlemleri kapsamında surlara çıkan merdivenlerin demir bariyerlerle kapatıldığı görüldü.

VİDEO ÇEKTİLER

Bu arada surların önünden geçen vatandaşlardan bazıları olay yerine karanfil bırakırken bazıları fotoğraf ve video çekiyor.

Eyüpsultan ve Fatih'te, 4 Ekim'de 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle aynı yaştaki Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra Edirnekapı'daki surlardan atlayarak intihar etmişti.

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