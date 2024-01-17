Seçil Erzan davası olarak bilinen 'Ponzi dolandırıcılığı' ağına para yatıran ve tanık olarak mahkemede ifade veren eski futbolcu Semih Kaya, 'Erzan'ın kendisine güven vermek için Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu ile e-posta yazışmalarını gösterdiğini' iddia etti. Bunun üzerine bankanın Genel Müdür Yardımcısı Aydoğdu, Erzan ve Kaya hakkında 'nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Aydoğdu'nun Denizbank Toptan Bankacılık (kurumsal ve ticari) Grubu Genel Müdür Yardımcısı olduğu; iddia edildiği gibi yatırım fonu/saklama fonu gibi yatırım bankacılığından sorumlu olmadığı, bu konuda bir görevinin de bulunmadığı vurgulandı.

'OKUNDU' MAİLİ DEĞİŞMİŞ!

Semih Kaya'nın verdiği e-posta örneği üzerine Teftiş Kurulu inceleme yaptı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, 15 Ocak 2024'te düzenlenen raporda şu tespitler yer aldı:

Denizbank mail yazılımının bütün yazışmaları kullanıcılardan bağımsız olarak arşivlediği ve Log kayıtlarının değiştirilmesinin mümkün olmadığı;

Sistemde yapılan incelemede Semih Kaya tarafından sunulan e-postanın varlığına ilişkin herhangi bir unsura rastlanmadığı;

Seçil Erzan'ın 20 Şubat 2023 tarihli bir e-postayı Mehmet Aydoğdu'ya gönderdiği, ancak bunun Semih Kaya ile ilgili olmadığı;

Ancak saat 11:18 itibarıyla sistem tarafından gönderilen 'okundu' bilgisi içeren e-posta ile Semih Kaya'nın sunduğu e-posta örneğinin 'saat ve dakikasının aynı olduğu';

Dolayısıyla, Semih Kaya'nın sunduğu e-posta örneğinin, 'okundu' bilgisi içeren e-posta üzerinde tahrifat yapılarak oluşturulmuş/üretilmiş olduğu belirlendi.

ERZAN'IN SÖZLERİ DE KANIT

Seçil Erzan 3 Mayıs 2023'teki savcılık ifadesinde, Semih Kaya ve diğer şikayetçilerin sundukları belgelerden söz etmiş, evrakları para alırken vermediğini söylemişti. Erzan'ın "Bu belgeler, parayı ödeyemeyeceğim dedikodusu duyulunca 2023'ün ilk aylarında elden alınmış, gerçeği yansıtmayan belgelerdir" sözleri de kanıt olarak sunuldu.

GERÇEK MAİL DELİL OLDU

Suç duyurusu ekinde, 'okundu' bilgisi üzerinde tahrifat yapılan e-postanın 'bir ticari krediye dair ekspertiz işleminin durumuna ilişkin' gerçek belgesine de yer verildi.