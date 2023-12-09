Semih Yalçın duyurdu! MHP'li Sancaklı'nın istifası istendi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın MHP'den istifasının istendiğini açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamaya tepki göstermiş ve "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir." diyerek cevap vermişti.

MHP'Lİ YALÇIN: SAFFET SANCAKLI'NIN İSTİFASI İSTENMİŞTİR

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan MHP'li Yalçın, "Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifası istenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ'DEN TEPKİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın yerel seçime ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Sancaklı'nın, "Bu dönem MHP'ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli'de göremezler. Cumhur ittifakı Kocaeli'de en az 4-5 belediyeyi kaybeder." şeklindeki açıklamaları sorulan Bahçeli, "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir." cevabını vermişti.

Bahçeli bu açıklamaya, Saffet Sancaklı'nın futbolculuk kariyerine atıfta bulunarak cevap verdi.