‘Semiha Berksoy kimdir? Semiha Berksoy eserleri nelerdir?’ sorularına vatandaşlar yanıt arıyor. Google’da doodle olan Semiha Berksoy ismi Google trendlerde en çok arananlarda ilk sırada yer alıyor. Sanatseverler Semiha Berksoy’un biyografisini merak ediyor. Uluslararası opera sanatçımızı Semiha Berksoy, 24 Mayıs 1910'da doğmuştur. 15 Ağustos 2004'te hayata gözlerini yummuştur. İstanbul Konservatuarı'nda ve Güzel Sanatlar Akademisi Namık İsmail Atölyesi Resim ve Tiyatro Okulu'nda eğitim almıştır. Opera kariyerine 1934'te başlamış olan Semiha Berksoy Türkiye, Almanya ve Portekiz'de sahneye çıkmıştır. 1939'da Richard Strauss'un Ariadne Auf Naxos isimli operasındaki Ariadne rolü ile Avrupa'da sahne alan ilk Türk opera sanatçısı olmuştur. İşte haberimizin ayrıntıları…

SEMİHA BERKSOY KİMDİR?

Semiha Berksoy, 24 Mayıs 1910'da doğmuştur. 15 Ağustos 2004'te hayata gözlerini yummuştur. İstanbul Konservatuarı'nda ve Güzel Sanatlar Akademisi Namık İsmail Atölyesi Resim ve Tiyatro Okulu'nda eğitim almıştır. Daha sonra devlet bursu ile Almanya'da Berlin Devlet Yüksek Müzik Akademisi Opera Bölümü'nde eğitim almış ve birinci olarak bitirmiştir.

ULUSLARARASI OPERA SANATÇISI SEMİHA BERKSOY

Opera kariyerine 1934'te başlamış olan Semiha Berksoy Türkiye, Almanya ve Portekiz'de sahneye çıkmıştır. 1939'da Richard Strauss'un Ariadne Auf Naxos isimli operasındaki Ariadne rolü ile Avrupa'da sahne alan ilk Türk opera sanatçısı olmuştur. 1940'ta Türkiye'ye dönen Semiha Berksoy, Carl Ebert'in rejiliğinde Tosca ve Madame Butterfly operalarında oynamıştır. Ayrıca Deli Dolu ve Lüküs Hayat operetlerinde de görev almıştır.

1998'de Devlet Sanatçısı unvanı almıştır. 1999'da New York Lincoln Center'da Robert Wilson'ın The Days Before: Death, Destruction and Detroit III isimli operasında opera söylemiştir. 15 Ağustos 2004'te 94 yaşında ölmüştür, bir gün sonra İstanbul'da gömülmüştür.

Süreyya Operası'nda primadonna olarak sahneye çıktığı operetler:

Emir

Çardaş Fürstin (Csárdásfürstin, Emmerich Kálmán)

Maskot (La Mascotte, Edmond Audran)

Leblebici Horhor Aga (Dikran Cuhaciyan, Tekfor Nalyan)

Semiha Berksoy ve Resim

Resimlerim hayatımı yansıtıyor.

Ne hissediyorsam onun resmini yapıyorum. Kiminde çocuk gibiyim, kiminde melek, kiminde şeytan... Melekliğim, karşılık beklemeden sevmemden geliyor. Sevince, melekleşiyorum, sevince çocuk saflığına kavuşuyorum... Şeytanlığım ise, sevdiğimi bırakıp gidebilmem. Sanatım için çekip giderim, gidebilirim... Bana şeytanlığı yaptıran sanat aşkı.

SEMİHA BERKSOY'UN EĞİTİM HAYATI

1939 Berlin Devlet Yüksek Müzik Akademisi Opera bölümü (birincilikle mezuniyet)

1929 Güzel Sanatlar Akademisi Namık İsmail atölyesi ve Refik Epikman ile İsmail Hakkı Toygur Seramik Atölyesinde resim ve heykel çalışmaları

Dar'ül Elhan (bugünkü İstanbul Belediyesi Konservatuarı), Nimet Vahit'in Şan sınıfı

Darülbedayi tiyatro okulu

İstanbul Kız Lisesi

Kadıköy İlkokulu