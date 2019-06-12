Semiha Yıldırım Dilek İmamoğlu için ne dedi? Semiha Yıldırım kimdir?
Cumhur İttifakı’ndan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, İstanbul büyükşehir Belediye Başkan Adalığı sürecine ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, “Beni çok rencide ettiler, çok rencide ettiler. Çok üzüldüm. Üç gün kendi telefonumu da evin telefonunu da açmadım” dedi. Semiha Yıldırım, 'O dönem, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu bu söylemlere tepki göstermişti: ‘Ben Sayın Semiha Yıldırım’ın fotoğrafına bakınca kendi annemi, kendi ablamı görüyorum. Hiç iyi niyetli bulmuyorum’ demişti. Onun bu sözleri karşısında ne düşünmüştünüz?' sorusu karşında dikkat çeken açıklamalarda bulunarak Dilek İmamoğlu’na teşekkür etti. Peki, Semiha Yıldırım Dilek İmamoğlu için ne dedi? Dile İmamoğlu Semiha Yıldırım için ne dedi? Semiha Yıldırım kimdir? İşte merak ettiğiniz soruların tüm ayrıntıları haberimizin detaylarında…
‘Semiha Yıldırım Dilek İmamoğlu için ne dedi? Dile İmamoğlu Semiha Yıldırım için ne dedi? Semiha Yıldırım kimdir?’ sorularına vatandaşlar yanıt arıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sürecinde yaşadığı zor günleri anlatan Cumhur İttifakı’ndan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Semiha Yıldırım, “Beni çok suçladılar, çok rencide ettiler. Üç gün kendi telefonumu da evin telefonunu da açmadım. Herkes “Neden böyle yaptın, ne oldu?” diye sordu. “Hiçbir şey yok” dedim. Hiçbir şey yapmadım. Hiçbir suçum yokken çok üzdüler beni" açıklamasında bulunarak Dilek İmamoğlu’na da teşekkür etti. Yıldırım, "Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Duygusuna, düşüncesine saygı duyuyorum. Hak etmediğimiz bir olayla karşı karşıya kalınca üzülüyoruz tabii. Bunun için basından biraz uzak duruyorum." Semiha Yıldırım, eşinin rakibi Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile tanışmadığını da sözlerine ekledi. İşte merak ettiğiniz soruların tüm ayrıntıları haberimizin detaylarında…
'DİLEK İMAMOĞLU'NA GERÇEKTEN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM'
Habertürk muhabiri Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Semiha Yıldırım, "O dönem, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu bu söylemlere tepki göstermişti: ‘Ben Sayın Semiha Yıldırım’ın fotoğrafına bakınca kendi annemi, kendi ablamı görüyorum. Hiç iyi niyetli bulmuyorum’ demişti. Onun bu sözleri karşısında ne düşünmüştünüz?" sorusu üzerine de şunları kaydetti:
"Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Duygusuna, düşüncesine saygı duyuyorum. Hak etmediğimiz bir olayla karşı karşıya kalınca üzülüyoruz tabii. Bunun için basından biraz uzak duruyorum."
Semiha Yıldırım, eşinin rakibi Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile tanışmadığını da sözlerine ekledi.
DİLEK İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?
Eşinin adaylığının açıklanması sonrası kendi ailesiyle Yıldırım ailesinin fotoğrafının kıyaslanmasına tepki gösteren Dilek İmamoğlu, 1 Ocak'ta Cumhuriyet'e verdiği demeçte "Eğer bir aşağılama ya da güzelleme yaptıklarını sanıyorlarsa bilmeliler ki beni de aşağılıyorlar. Çünkü ben Sayın Semiha Yıldırım’ın fotoğrafına bakınca kendi annemi, kendi ablamı görüyorum. Onların tercihi de böyle. O yüzden bu paylaşımı hiç iyi niyetli bulmuyorum" ifadesini kullanmıştı.
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