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Semiha Yıldırım Dilek İmamoğlu için ne dedi? Semiha Yıldırım kimdir?

Cumhur İttifakı’ndan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, İstanbul büyükşehir Belediye Başkan Adalığı sürecine ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, “Beni çok rencide ettiler, çok rencide ettiler. Çok üzüldüm. Üç gün kendi telefonumu da evin telefonunu da açmadım” dedi. Semiha Yıldırım, 'O dönem, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu bu söylemlere tepki göstermişti: ‘Ben Sayın Semiha Yıldırım’ın fotoğrafına bakınca kendi annemi, kendi ablamı görüyorum. Hiç iyi niyetli bulmuyorum’ demişti. Onun bu sözleri karşısında ne düşünmüştünüz?' sorusu karşında dikkat çeken açıklamalarda bulunarak Dilek İmamoğlu’na teşekkür etti. Peki, Semiha Yıldırım Dilek İmamoğlu için ne dedi? Dile İmamoğlu Semiha Yıldırım için ne dedi? Semiha Yıldırım kimdir? İşte merak ettiğiniz soruların tüm ayrıntıları haberimizin detaylarında…

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‘Semiha Yıldırım Dilek İmamoğlu için ne dedi? Dile İmamoğlu Semiha Yıldırım için ne dedi? Semiha Yıldırım kimdir?’ sorularına vatandaşlar yanıt arıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sürecinde yaşadığı zor günleri anlatan Cumhur İttifakı’ndan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Semiha Yıldırım, “Beni çok suçladılar, çok rencide ettiler. Üç gün kendi telefonumu da evin telefonunu da açmadım. Herkes “Neden böyle yaptın, ne oldu?” diye sordu. “Hiçbir şey yok” dedim. Hiçbir şey yapmadım. Hiçbir suçum yokken çok üzdüler beni" açıklamasında bulunarak Dilek İmamoğlu’na da teşekkür etti. Yıldırım, "Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Duygusuna, düşüncesine saygı duyuyorum. Hak etmediğimiz bir olayla karşı karşıya kalınca üzülüyoruz tabii. Bunun için basından biraz uzak duruyorum." Semiha Yıldırım, eşinin rakibi Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile tanışmadığını da sözlerine ekledi. İşte merak ettiğiniz soruların tüm ayrıntıları haberimizin detaylarında…

​'DİLEK İMAMOĞLU'NA GERÇEKTEN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Habertürk muhabiri Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Semiha Yıldırım, "O dönem, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu bu söylemlere tepki göstermişti: ‘Ben Sayın Semiha Yıldırım’ın fotoğrafına bakınca kendi annemi, kendi ablamı görüyorum. Hiç iyi niyetli bulmuyorum’ demişti. Onun bu sözleri karşısında ne düşünmüştünüz?" sorusu üzerine de şunları kaydetti:

"Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Duygusuna, düşüncesine saygı duyuyorum. Hak etmediğimiz bir olayla karşı karşıya kalınca üzülüyoruz tabii. Bunun için basından biraz uzak duruyorum."

Semiha Yıldırım, eşinin rakibi Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile tanışmadığını da sözlerine ekledi.

DİLEK İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

Eşinin adaylığının açıklanması sonrası kendi ailesiyle Yıldırım ailesinin fotoğrafının kıyaslanmasına tepki gösteren Dilek İmamoğlu, 1 Ocak'ta Cumhuriyet'e verdiği demeçte "Eğer bir aşağılama ya da güzelleme yaptıklarını sanıyorlarsa bilmeliler ki beni de aşağılıyorlar. Çünkü ben Sayın Semiha Yıldırım’ın fotoğrafına bakınca kendi annemi, kendi ablamı görüyorum. Onların tercihi de böyle. O yüzden bu paylaşımı hiç iyi niyetli bulmuyorum" ifadesini kullanmıştı.

SEMİHA YILDIRIM KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
 
1954 yılında Erzincan'ın Refahiye ilçesinde dünyaya gelen Semiha Yıldırım, emekli öğretmen ve Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakan'ı Binali Yıldırım'ın eşidir. Semiha Yıldırım'ın çocukları tarafından yapılan ve Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'na bağışlanan kendi adının verildiği İstanbul, Çekmeköy'de "Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulu" adında bir okul vardır.
 
Semiha Yıldırım 1954 yılında Erzincan'ın Refahiye ilçesinin Kayı Köyü'nde doğmuştur. İsminin manası ''Cömert kadın'' demektir. İlk ve orta öğreniminin ardından öğretmen okulunu kazanmış ve oradaki eğitimini de tamamladıktan sonra 1972 yılında öğretmen okulundan mezun olarak öğretmenlik mesleğine adım atmıştır. Mesleğe başladığı ilk görev yeri ise memleketi Erzincan'ın Refahiye ilçesi olmuştur. 1993 yılına kadar öğretmenlik görevini sürdüren Yıldırım, Türkiye'nin birçok şehrinde görev yaptıktan sonra 1993 yılında emekliye ayrılmıştır.Emekli olduktan sonra misyonunu gönüllü eğitim projelerindesürdürmüştür. Adını taşıyan bir de ilkokul vardır.
 
Türkiye Cumhuriyeti 27.Başbakanı Binali Yıldırım ile evlidir ve Erkan Yıldırım, Ahmet Yıldırım ve Büşra Yıldırım adında 3 çocukları vardır.

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