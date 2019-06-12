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Semiha Yıldırım ilk kez konuştu: Beni çok üzdüler

Sosyal medyada hakkında yazılanlara çok üzüldüğünü belirten Semiha Yıldırım, 'Beni çok suçladılar, çok rencide ettiler. Üç gün kendi telefonumu da evin telefonunu da açmadım' dedi

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, çocukluğunu geçirdiği İstanbul'daki adaylık sürecinden özel hayatına kadar hakkında merak edilenleri anlattı. Sohbete katılan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım da kendisi ile ilgili sosyal medyadaki çirkin paylaşımlara ne kadar üzüldüğünü ilk kez anlattı.
 
"HİÇBİR SUÇUM YOKKEN ÇOK ÜZDÜLER BENİ"
 
Habertürk muhabirinin "Semiha Hanım, son dönemde sosyal medyada sizinle ilgili yakışıksız söylemler oldu. Üzüldünüz mü, nasıl karşıladınız?" sorusuna; "Beni çok suçladılar, çok rencide ettiler. Üç gün kendi telefonumu da evin telefonunu da açmadım. Herkes “Neden böyle yaptın, ne oldu?” diye sordu. “Hiçbir şey yok” dedim. Hiçbir şey yapmadım. Hiçbir suçum yokken çok üzdüler beni." cevabıyla üzüntüsünü dile getirdi.

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