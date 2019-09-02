ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in yeni sezonu için geri sayım başladı. Tüm dizi takipçileri Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman başlayacak? Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm ne zaman? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Sen Anlat Karadeniz 'in yayınlanan yeni sezon tanıtım fragmanının ardından, 54. bölümün yayınlanacağı tarih de izleyenlerle paylaşıldı.S en Anlat Karadeniz 54. Bölümüne dair ipuçları veren fragmanlarda Nefes’in bebeğine vereceği isim ortaya çıkıyor. Sen Anlat Karadeniz yeni sezon hakkında merak edilenletin tümünü sizler için derledik.

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni isimlerin de dahil olacağı Sen Anlat Karadeniz yeni sezonu 4 Eylül Çarşamba günü ekranlarda olacak.

SEN ANLAT KARADENİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Nefes kendi gibi şiddet gören kadınlara güç vermek için radyo yayınına başlıyor. Nefes’in bu hamlesi Melek’e de umut oluyor. Ama Genco’nun gözü daha da dönüyor. Melek’i köyde bir eve kapatıyor. Hazan, Nefes ve Tahir ile beraber Genco’nun evine geliyor ama Melek’i bulamyorlar. Genco kızını cezalandırmak için bu yolu seçtiğini söylerken, Melek gözünü karartıyor.

Ancak Hazan, Melek’in yerini öğreniyor. Genco da hala orada. Melek çektiği acı ile kendini kaybediyor. Babasına onu ölesiye sevip sevmediğini soruyor. Genc odadaki kokuyu fark ediyor. Melek, Genco gelmeden önce tüm eve benzin döküyor. Genco, Melek’in böyle bir yapamayacağını düşünerek Melek’i tehdit ediyor. Annesini akıl hastanesine kapatabileceğini ve Hazan’ı öldürebileceğini söylüyor.

Melek tam da bu yüzden Genco’nun ölmesini istiyor. Ve Melek elindeki kibriti çakıyor. Genco kaçmaya kalkışınca da kafasına ağır bir cisimle vuruyor. Nefes, Tahir ve Hazan ortaya geldiklerinde evin alevler içinde olduğunu görüyorlar. Hazan ve Tahir alevlerin arasına dalıp Melek’i kurtarmak istiyor.