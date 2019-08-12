Sen Benim Herşeyimsin konusu nedir? Sen Benim Herşeyimsin filmi oyuncu kadrosunda kimler var? soruları tüm televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Bu akşam saat 20:00'da TV8'de izleyici karşısına çıkacak olan Sen Benim Herşeyimsin filmi merak konusu oldu. İzleyicisine eğlenceli dakikalar yaşatacak olan Sen Benim Herşeyimsin'in başrollerinde Tolga Çevik, Cengiz Bozkurt ve Melis Birkan yer alıyor. Sen Benim Herşeyimsin filmi hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik..

SEN BENİM HERŞEYİMSİN KONUSU NEDİR?

Çok küçük yaştayken öksüz kalan Sedat, babasının ona öğrettiği en önemli dersi, "korkunun gözünün içine bakmadığın sürece onu yenemezsin" mottosunu beynine kazır. Çıralı’da yenemediği korkuları ve babasından hatıra hayat tavsiyesi ile günübirlik ilişkiler ve işlerle hayatını geçirir. Ancak bir gün bu sakin hayatı bir anda değişiverir. Günü birlik ilişkierinden biri olan Pınar, Sedat'ın kucağına bir bebek bırakıp aynı hızla ortadan kaybolur. İstanbul'a gelip Birol sayesinde iş bulan Sedat'ın hayatı artık kızının etrafında dönmektedir. Baba-kızın masal gibi geçen eğlenceli hayatları annenin tekrar ortaya çıkmasıyla bir kez daha kaos haline döner.

SEN BENİM HERŞEYİMSİN FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yönetmen koltuğunda Tolga Örnek'in oturduğu filmin başrolünü Tolga Çevik üstlenirken, filmin kadrosunda kendisine kızı Tuna Çevik, Melis Birkan ve Cengiz Bozkurt eşlik ediyor.

Tolga Çevik - Rolü : Sedat

Cengiz Bozkurt - Rolü : Birol

Melis Birkan - Rolü : Pınar

Tuna Çevik - Rolü : Duygu