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Senarist Mehmet Bozdağ, menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturmada ifade verdi

Senarist Mehmet Bozdağ'ın, ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadesi alındı.

AA6 Şubat 2025 Perşembe 17:41 - Güncelleme:
Senarist Mehmet Bozdağ, menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturmada ifade verdi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki ''sektörde tekelleşmeye neden olduğu''na ilişkin paylaşımlar ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilip maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturmada senarist Mehmet Bozdağ, "bilgi sahibi" sıfatıyla savcılıkta ifade verdi.

Bozdağ, ifade işlemi sonrası adliyeden ayrıldı.

Menajer Ayşe Barım, "sektörde tekelleşmeye neden olduğu" iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuş, menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya ve oyuncu Nedim Saban "tanık", oyuncu Deniz Işın ise "mağdur" olarak ifade vermişti.

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