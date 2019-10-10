Senatör Graham'a tepki: İşte böyle ikiyüzlüsün!

Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’ya karşı operasyon dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile resmen başladı.

Hava harekatı ile başlayan operasyon bugün karadan ve havadan devam ediyor.

ABD Başkanı Trump’ın, ABD’li askerleri çekme kararı almasının ardından ABD’li Senatör Graham Türkiye karşı küstah açıklamalarda bulunarak, “Elimden gelen her şeyi yapacağım.” ifadelerine yer vermişti.

Türk gazeteci Ragıp Soylu ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Graham’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya geldiği anlara ilişkin fotoyu paylaşarak, “Böyle bir ikiyüzlüsün. Daha Ocak ayında Erdoğan’la klasik müzik dinliyordun.” ifadelerine yer verdi.