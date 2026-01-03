İSTANBUL 14°C / 12°C
Güncel

Sena'yı kalbinden bıçakladı! Sosyal medya tartışması faciayla bitti

Malatya'da sosyal medyada başlayan tartışmanın sokağa taşınması faciayı getirdi. Çıkan kavgada 19 yaşındaki genç kız, göğüs kısmından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

IHA3 Ocak 2026 Cumartesi 09:26 - Güncelleme:
Sena'yı kalbinden bıçakladı! Sosyal medya tartışması faciayla bitti
Korkunç olay, 31 Aralık Çarşamba akşamı Battalgazi ilçesi Niyazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnönü Caddesi üzerinde seyyar kestane tezgahı işleten B.E. ile I.D. sosyal medya üzerinden tartıştı.

Tartışmanın ardından I.D., arkadaşı Sena Nur Doğan (19) ile birlikte B.E.'nin tezgahına gitti. Burada çıkan tartışma sırasında B.E., Sena Nur Doğan'ı (19) göğsünden, I.D.'yi ise kalçasından bıçakladı. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sena Nur Doğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası polis ekiplerince suç aletiyle yakalanan B.E., gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sena Nur Doğan ise Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törenle defin edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

