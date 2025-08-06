Senegal Başbakanı Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye ziyarette bulunacağını bildirdi.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 6-11 Ağustos tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.

7 Ağustos Perşembe günü yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Senegal arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağını ifade eden Duran, stratejik ortaklık seviyesindeki işbirliğinin derinleşmesine yönelik atılacak adımların değerlendirileceğini kaydetti.

Görüşmelerde ayrıca, bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını bildiren Duran, ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Senegal arasında ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif anlaşmaların imzalanmasının da öngörüldüğünü ifade etti.