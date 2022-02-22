Senegalli çocuktan duygulandıran Kur'an-ı Kerim tilaveti

22 Şubat 2022 Salı 16:17 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 16:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağı Senegal'de temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde heyetle birlikte başkent Dakar'da Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinin yeni kançılarya binasının resmi açılış törenine iştirak etti.

Konuşmalar öncesinde iki ülke milli marşlarının dinlenilmesi ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Milli marşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alana gelişinde ellerindeki Türk ve Senegal bayraklarıyla karşılayan Maarif Vakfı okulundaki öğrenciler de eşlik etti.