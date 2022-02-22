İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2022 Salı / 21 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Senegalli çocuktan duygulandıran Kur'an-ı Kerim tilaveti
Güncel

Senegalli çocuktan duygulandıran Kur'an-ı Kerim tilaveti

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği açılışında Senegalli bir çocuğun yapmış olduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti duygulandırdı.

22 Şubat 2022 Salı 16:17 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 16:40
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağı Senegal'de temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde heyetle birlikte başkent Dakar'da Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinin yeni kançılarya binasının resmi açılış törenine iştirak etti.

Konuşmalar öncesinde iki ülke milli marşlarının dinlenilmesi ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Milli marşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alana gelişinde ellerindeki Türk ve Senegal bayraklarıyla karşılayan Maarif Vakfı okulundaki öğrenciler de eşlik etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.