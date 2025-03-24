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'Seni emekli olduğunda bulacağım' diyerek polisi tehdit eden eylemci yakalandı

İstanbul Saraçhane'de, 'Seni emekli olduğunda bulacağım' diyerek polisi tehdit eden bir eylemci o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Üniversite öğrencisi olduğu anlaşılan şahıs Kocaeli'de yakalandı.

IHA24 Mart 2025 Pazartesi 18:54 - Güncelleme:
'Seni emekli olduğunda bulacağım' diyerek polisi tehdit eden eylemci yakalandı
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İstanbul Saraçhane'deki eylemlere katılan bir şahıs, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeline bağırarak "Seni emekli olduğunda bulacağım. Seni ilk emekli maaşını almadan önce bulacağım" diyerek çektiği video ile tehdit etmişti.

Şahıs, vidoyu da X isimli sosyal medya hesabından paylaşmıştı. İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesi harekete geçen polis ekipleri, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde olduğu belirlenen A.K. adlı üniversite öğrencisini "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yakalayarak gözaltına aldı.

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