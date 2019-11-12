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Şenler’in hayali gerçek oluyor

Kısa bir süre önce vefat eden yazar Şule Yüksel Şenler’in hayali gerçekleşiyor. İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle Şenler adına Üsküp’te 100 öğrenci kapasiteli yurt inşa edecek. 

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Geçtiğimiz Ağustos ayında vefat eden gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler’in hayali gerçekleşiyor. İHH Kadın Kolları Koordinatörlüğü hem Üsküp’teki ihtiyacı karşılamak hem de Türkiye’de bir döneme damgasını vuran Şule Yüksel Şenler’in hayalini gerçekleştirmek adına bir kız yurdu projesini hayata geçirebilmek için ilk adımı attı. 

HAYATI MÜCADELEYLE GEÇTİ

Müslüman çocukların ahlaklı, manevi değerlerine bağlı ve Balkanlar’ın geleceğinde söz sahibi olacak donanımda yetişmesinin öngörüldüğü yurtta aynı anda 100 öğrenci barınabilecek. Yurt içerisinde kütüphane, etüt odası, mescit, toplantı salonu ve yemekhane gibi çeşitli imkanlar da bulunması planlanıyor. Şule Yüksel Şenler Kız Öğrenci Yurdu’nun tanıtımı için İHH Genel Merkezi’nde bir program düzenlendi. Toplantıya 20 farklı kadın STK temsilcisi ile bazı gazeteciler katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan İHH Kadın Kolları Başkanı Ayşe Müzeyyen Taşçı, projeye neden Şule Yüksel Şenler’in ismini verdiklerini şu şekilde özetledi: “Şule Yüksel Şenler, Türkiye’nin bir dönemine damgasını vurmuş, özellikle Huzur Sokağı romanı ve konferansları ile pek çok kişinin manevi dünyasına dokunmuş bir dava insanıydı.

1960’lardan 2019’a kadar gelen kuşaklar üzerinde önemli tesirleri bulunan, başörtüsü mücadelesine öncülük etmiş olan Şule Yüksel Şenler’e yönelik İHH Kadın Kolları olarak çok anlamlı bir proje başlattık. Sizlerin destekleriyle Üsküp’te 100 kız kardeşimizin barınabileceği bir kız yurdu inşa edeceğiz. Böyle bir kız yurdu açabilmek, Şenler’in arzusuydu. İnşallah en kısa zamanda bu proje için gerekli miktarı tamamlayabilir ve ablamızın hayalini gerçekleştirebiliriz.”  

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