A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"HERKESİN GURUR DUYACAĞI BİR OYUN OLSUN İSTİYORUZ"

Akıllı, sabırlı, yürekli ve birbirine yardım eden takım olacağız. Herkesin gurur duyacağı bir oyun olsun istiyoruz. Burada olan bütün oyuncular oynamaya aday.

"4 PUAN BİZİM İÇİN YETERLİ OLABİLİR"

4 puan bizim için yeterli olabilir. Her türlü sonuçta yarış devam eder ama avantajlar var ve bu avantajı sağlamak istiyoruz. Futbol zaman zaman sürprizleri çıkarabiliyor. Daha önce sahamızda bu zorluğu yaşadık. Zorluğu yine yaşasak bile sonucu almak istiyoruz. Arnavutluk karşısında mutlaka iyi bir sonuca ihtiyacımız var.

"MEVCUT KADRODA CİDDİ SAKATLIĞIMIZ YOK"

Takımda ufak tefek sakatlıkları olan futbolcuların durumu düzeldi. Ciddi sakatlığımız yok şu anda mevcut kadrodakiler arasında. 22 oyuncumuz var. 11'de yer alan oyuncularımız sorumluluğunu bilerek oynamalı.

BURAK YILMAZ VE CENK TOSUN 11'DE OLACAK MI?

Burak Yılmaz ve Cenk Tosun'un birlikte oynayıp oynamayacağı yönündeki soruya cevap veren Şenol Güneş, "Henüz bunları paylaşmak istemiyorum ama hepsi olabilir. 4 forvetimiz var. Bunların 1-2'sini zaten kullanacağız. Her şeye hazırlıklıyız. Şu ana kadar neler yapabiliriz konusunda çalışmalarımı yaptık. Plan yapma dönemini geçtik. Artık iş yapma zamanı.

BARIŞ PINAR HAREKATI HAKKINDA

Türkiye konum itibariyle sıkıntılı dönemden geçiyor. Geçmişte de, tarihe baktığımızda sıkıntıları olan bir ülke. Mustafa Kemal Atatürk ve asker arkadaşlarıyla yeniden küllerinden doğdu. Üzerimizde hesap görenlerin, bazen bizi suçlayarak işgalci gösterdiğini görüyoruz. Savaşı kimse istemez. Siz ister misiniz? Ben hiç istemedim. Savaş, bize saldırı olduğu için yapılıyor. Bizi rahat bıraksınlar işimizi yapalım. Kendi ülkesinde savaş çıkarmak istemeyenler, başka ülkelere nifak tohumları atıyor. Kendini korumak zorunda olan bir ülke olmaktan bıktık. Bu savaştan benim ne karım olacak? Oraya giden askerlerimizin yanındayız. Ülkemize yapılan her saldırının karşısındayız. Biz savaş yapmak istemiyoruz. Biz ülkemizi korumak istiyoruz. Kalkınmamıza karşı olanlara dur demek istiyoruz. Dil, din, ırk ayrımı yapmadan yaşamak istiyoruz.

OZAN TUFAN: "KADRO DIŞI KALDIĞIMDA KİMSE BENİ ARAMADI"

Güzel bir sonuçla oradan ayrılacağımızı düşünüyorum. Arnavutluk'un analizini yaptık. En iyi şekilde Milli Takımı temsil edeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Biz en iyi yerlerde olmayı hak ediyoruz. Bunu sahaya da yansıtınca sonuç kendiliğinden gelecektir. Hayatımı tekrar yeniledim. Futbola odaklanmış durumdayım. Pes edip bırakabilirdim ama daha çok hırs yapmayı seçtim. Bu sayede de Fenerbahçe ve Milli Takım'dayım. Emre abinin de desteği oldu ama ben her şeyi kendim yaptım. Kadro dışı kaldığımda yanımda kimse yoktu. Benim en büyük destekçim ailemdir. Emre abinin de payı büyüktür, ona da teşekkür ederim.