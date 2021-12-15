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Güncel

Şenol Sunat'tan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a saygısızlık! Üslubu tepki çekti

İyi Parti Milletvekili Şenol Sunat'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a 'Sayın FO!' diye hitap etmesi Meclis'te büyük tepki topladı.

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15 Aralık 2021 Çarşamba 12:41 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 12:46
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2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulunda yine bir skandal yaşandı.

İYİ Parti Grubu adına konuşan Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yönelik çirkin üslubu büyük tepki çekti.

Kürsüde yaptığı konuşma sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a dönerek "Adalet ve Kalkınma Partisi. Sayın F-O, Sayın FO, evet Sayın FO... dinleyin lütfen." şeklinde kullandığı ifadeler, hem Genel Kurul'da hem de daha sonra sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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