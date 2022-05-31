Şentop, Meclis şeref merdivenlerinde bisiklet sürdü

TBMM Başkanı Şentop, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Meclis şeref merdivenlerinde düzenlenen etkinliğe bazı milletvekilleri de katıldı.

Şentop, 3 Haziran tarihinin hem 'Dünya Koşu Günü' hem de 'Dünya Bisiklet Günü' olduğunu söyleyerek, "Biliyorsunuz 2018 yılında, bisikletin icadının 200'üncü yılı vesilesiyle Birleşmiş Milletler, ekonomik ve çevreci faydaları sebebiyle, ortak bir karar aldı ve 3 Haziran'ı 'Dünya Bisiklet Günü' ilan etti. Bütün dünya ülkeleri de; çevre dostu, karbon salınımını azaltacak en önemli taşıma araçlarından biri olan bisikleti, yeniden ve en etkili biçimde kullanmak üzere vatandaşlarına hatırlatmak üzere harekete geçti" dedi.

Daha sonra Şentop ilk bisikletinin dedesi tarafından alındığını kaydederek, birçok spor dalıyla ilgilendiğini ifade etti.