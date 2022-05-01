Şentop'tan, Ramazan Bayramı mesajı: Neşe dolu bir bayram bizi bekliyor

Şentop, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ibadet ve dualarla orucun hikmetinin idrak edildiği, sabır, şükür ve paylaşma duygularının derin şekilde yaşandığı ramazan ayını tamamlayarak, bayramın neşesine ve sevincine erişildiğini belirtti.

Mesajında, "Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan bütün milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum." ifadesine yer veren Şentop, şunları kaydetti:

"Kalplerimizi güzelleştiren, ruhlarımızı incelten, bizleri bir kez daha dayanışma hisleriyle kenetleyen ramazan ayının saygı ikliminin, bütün dünyamıza hakim olmasını temenni ediyorum. Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, zarafetin ve inceliğin günleri olan bu güzel bayramın, bütün dünyamıza bereket ve mutluluk getirmesini Cenabıhak'tan niyaz ediyorum.

Bayramlar, aramızdaki muhabbeti artırmanın yanında, birlik içinde olma şuurunun pekiştiği ve sosyal hayatın tazelendiği, barış rüzgarlarının içimize dolduğu günlerdir. Dargınların kucaklaştığı, küçüklerin büyüklere saygı ve büyüklerin küçüklere sevgi gösterdiği, husumet duygularının terbiye edildiği zamanlardır. Hastaların ziyaretle, küçüklerin hediyelerle gönüllerinin alındığı, ince zevklerin gelenek olup nesillere aktarıldığı neşe dolu şölenlerdir. Tebessümün ve selamın kimsesizlere, yetimlere, yalnızlara ulaştığı günlerdir."

Bayramların, özünde var olan manevi terbiye derinliğinin kalıcı dostluk ve hoşgörüye kapı aralamasına yardımcı olduğu günler olarak telakki edilmesinin gereğine bütün kalbiyle inandığını vurgulayan Şentop, şöyle devam etti:

"ÇOCUKLARIMIZA NEŞE, SEVİNÇ VE UMUT DOLU YARINLAR, BÜYÜKLERİMİZE HUZUR VE AFİYET SÖZÜMÜZ VAR.

Salgın sınırlamalarının hayatımızı tümüyle terk etmeye başladığı bugünlerde küçüklerimiz ve büyüklerimizle birlikte olmaya doyacağımız neşe dolu bir bayram bizi bekliyor inşallah. Sevinç ve neşenizin dostluk ve muhabbetle ziyade olması temennisiyle, Ramazan Bayramı'nızı tekrar tebrik ediyor, bu mübarek günlerin ailenize, milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa güzellik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."