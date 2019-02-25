Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin Meclis kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
- AA
Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin 1212 numaralı kararda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Genel Kurulun 24.02.2019 tarihli 57'nci Birleşiminde Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop seçilmiştir." ifadesi yer aldı.
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