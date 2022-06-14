İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2022 Salı / 15 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2837
  • EURO
    18,0657
  • ALTIN
    1007.22
  • BIST100
    2508.91
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sera Kadıgil'den hadsiz sözler! Müslümanları hedef aldı
Güncel

Sera Kadıgil'den hadsiz sözler! Müslümanları hedef aldı

TİP'li vekil ve partisinin sözcüsü Sera Kadıgil, Müslümanlara yönelik hadsiz açıklamalarda bulundu. Skandal ifadelere yer verdiği konuşmasında Kadıgil, İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline ilişkin 'Hala siyasal İslamcı olduğunu bir grup yobaza ispatlamak için bu sözleşmeden çıktı.' ifadelerini kullandı.

14 Haziran 2022 Salı 20:02 - Güncelleme:
ABONE OL

Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Av. Sera Kadıgil, İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline ilişkin olarak açılan davanın duruşmasında Müslümanlara 'yobaz' diyerek hakaret etti.

HADSİZ SÖZLER

Hakimlere görüş bildiren Kadıgil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı AK Parti seçmenleri için 'hala siyasal İslamcı olduğunu bir grup yobaza ispatlamak için bu sözleşmeden çıktı.' ifadelerini kullandı.

'YÜZDE 51 İLE ZAR ZOR SEÇİLMİŞ...'

Sera Kadıgil, İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline ilişkin olarak açılan davanın duruşmasında 'Yüzde 51 ile zar zor seçilmiş tek bir insanın lafıyla bir düzenleme yapılamaz.' ifadelerinizde kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.