Sera Kadıgil'den hadsiz sözler! Müslümanları hedef aldı

Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Av. Sera Kadıgil, İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline ilişkin olarak açılan davanın duruşmasında Müslümanlara 'yobaz' diyerek hakaret etti.

HADSİZ SÖZLER

Hakimlere görüş bildiren Kadıgil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı AK Parti seçmenleri için 'hala siyasal İslamcı olduğunu bir grup yobaza ispatlamak için bu sözleşmeden çıktı.' ifadelerini kullandı.

'YÜZDE 51 İLE ZAR ZOR SEÇİLMİŞ...'

Sera Kadıgil, İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline ilişkin olarak açılan davanın duruşmasında 'Yüzde 51 ile zar zor seçilmiş tek bir insanın lafıyla bir düzenleme yapılamaz.' ifadelerinizde kullandı.