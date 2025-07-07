Serap Yazıcı Özbudun'dan tezkere açıklaması

Özbudun, 3 Temmuz 2025 tarihinde CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın imzasıyla Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Başkanlığı'na ulaşan dilekçeyi kamuoyuyla paylaştı.

AK Parti Milletvekili Özbudun'un sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

3 Temmuz 2025'te CHP Grup başkanvekili Ali Mahir Başarır imzasıyla Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Başkanlığı'na bir dilekçe ulaştı. Dilekçede 28. Dönem CHP milletvekilleri hakkında komisyona ulaşan tezkereler konusunda bilgi talep ediliyordu.

Dilekçedeki ifadeleri aynen aktarıyorum:

"28. Yasama Döneminde Başkanlığınıza ulaşan yasama dokunulmazlığı dosyalarından Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna mensup milletvekillerine ait tezkerelerin milletvekili adı, dosya numarası, iddia mercii ve suç isnadı bilgilerini içeren bir listenin iletilmesini talep ederim. Saygılarımla. Ali Mahir Başarır – Mersin Milletvekili – CHP Grupbaşkanvekili"

Dilekçe metni ektedir.

Meclis İçtüzüğünün 131'inci maddesi gereğince Karma Komisyon, Anayasa ve Adalet Komisyonu'ndan kuruludur. Anayasa Komisyonu'nun Başkanı, Karma Komisyon'un Başkanıdır (Madde metni ektedir). Bu itibarla yukarıda aktarılan dilekçenin cevabının, Anayasa Komisyonu Başkanı olarak benim tarafımdan verilmesi gerekmiştir.

Anayasa Komisyonu'nda çalışmakta olan yasama uzmanlarına bu konuda gerekli bilgileri hazırlayarak tarafıma sunmalarını rica ettim. Yasama uzmanlarımız da fevkalade titiz bir biçimde excel dosya halinde Komisyonu'muza şu ana kadar iletilmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi 28. Dönem milletvekilleri hakkındaki tezkereleri içeren bir bilgi notu hazırladılar. Aynı gün bu bilgi notunu imzalayarak dilekçe sahibi CHP Grupbaşkanvekili Sayın Ali Mahir Başarır'a ilettim.

Gösterdiğim titizliğin, hakkımda gerçeklerle bağdaşmayan bir karalama ve suçlama kampanyasına dönüşeceğini elbette tasavvur edemezdim. Ancak şu anda yürütülen bu fevkalade çirkin linç kampanyasıyla öğrenmiş oldum.

Bu linç kampanyasını tetikleyenlere ve yürütenlere, bilgisizliklerinin veya kötü niyetlerinin eseri olan ithamları hakkında cevap vermek isterim.

Birincisi ve en önemlisi, Anayasa Komisyonu ve aynı zamanda Karma Komisyon Başkanı olan kişinin milletvekilleri hakkında tezkere hazırlama yetkisi bulunmamaktadır.

İkincisi, Sayın Ali Mahir Başarır'ın bu yöndeki verileri içeren talebine dair bir dilekçesi olmasaydı kendisine böyle bir bilgi notu göndermiş olmazdım.

Üçüncüsü, Sayın Ali Mahir Başarır'ın talebi üzerine kendisine ilettiğim bilgi notu, CHP milletvekilleri hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde bir iradem olduğu anlamına gelmemektedir. Bu gerçeği, dilekçe sahibi olan ve aynı zamanda avukatlık mesleğinden gelen Sayın Başarır da bilmektedir. Keza Sayın Ali Mahir Başarır'ın dilekçesine cevap vermiş olmamın CHP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında bir irade açıklaması olmadığını, konuyu sosyal medya mecrasına taşıyan CHP Grupbaşkanvekili ve aynı zamanda avukatlık tecrübesine sahip Sayın Gökhan Günaydın da çok iyi bilmektedir.

Dördüncüsü, evvelce Karma Komisyon'a aynı yönde verilmiş muhtelif dilekçeler olup göreve başlamamdan önce Anayasa Komisyonu Başkanlığı'nda görev yapan önceki başkanlar da bu yöndeki cevabî bilgi notlarını ilgililere iletmişlerdir. Kısacası, Komisyonumuzun bu yönde yerleşmiş bir uygulaması vardır.

Nihayet beşincisi, dilekçe sahibi Sayın Ali Mahir Başarır'ın Anayasanın 74'üncü maddesinde düzenlenen dilekçe hakkının ve aynı maddede düzenlenen bilgi edinme hakkının korunmasını titizlikle sağlayarak kendisine aynı gün cevap vermiş olmamdaki yanlışın ne olduğunu açıklarlarsa bilgilenmiş olacağım (74'üncü madde metni ektedir).

Şu anda sosyal medya mecralarında hakkımda yürütülmekte olan bu linç kampanyasını izlemekteyim. Dürüst ve vicdan sahibi kişilerin sergilediğim davranışı, doğru olarak değerlendireceklerini ümit ediyorum.