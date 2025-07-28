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Serbest bırakılan Dilan Çıtak'tan komik savunma!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, polisin üzerine araç sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şarkıcı Dilan Çıtak, adli kontrolle serbest bırakıldı. Çıtak, adliye çıkışında gazetecilerin soruları üzerine, 'Üzgünüz, ufak bir yanlış anlaşılma, çözülecektir.' ifadesini kullandı.

AA28 Temmuz 2025 Pazartesi 14:39 - Güncelleme:
Serbest bırakılan Dilan Çıtak'tan komik savunma!
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Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çıtak, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Çıtak, "görevli memura tehdit", "görevli memura görevini yaptırmama" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Öte yandan Çıtak, adliye çıkışında gazetecilerin soruları üzerine, "Üzgünüz, ufak bir yanlış anlaşılma, çözülecektir." ifadesini kullandı.

Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda emniyet şeridinde seyreden Dilan Çıtak, dün polis ekibinin "dur" ihtarına uymamış, aracını polis memurunun üzerine sürdüğü öne sürülmüştü.

Havaya ateş açılarak durdurulan, bir süre de araçtan inmeyen Çıtak, daha sonra polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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