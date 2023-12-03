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  • ''Serbest bırakıldılar'' algısına Göç İdaresi Başkanlığından cevap: Art niyetli bir şekilde yeniymiş gibi servis edilmiştir
Güncel

''Serbest bırakıldılar'' algısına Göç İdaresi Başkanlığından cevap: Art niyetli bir şekilde yeniymiş gibi servis edilmiştir

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca, 'düzensiz göçmenlerin serbest bırakıldığı' iddiasının halkı yanıltmaya yönelik olduğu, eski tarihli ve farklı konulardaki görüntülerin yeniden dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği bildirildi.

AA3 Aralık 2023 Pazar 19:27 - Güncelleme:
''Serbest bırakıldılar'' algısına Göç İdaresi Başkanlığından cevap: Art niyetli bir şekilde yeniymiş gibi servis edilmiştir
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Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları üzerinden, Kayseri'de dün düzensiz göçmenlerin serbest bırakıldığı algısı yaratıldığı belirtildi.

"HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMAKTADIRLAR"

Eski tarihli farklı konudaki görüntülerin yeniden dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu görüntüler art niyetli bir şekilde yeniymiş gibi servis edilerek, halkı yanıltmayı ve büyük bir kararlılıkla sürdürdüğümüz düzensiz göçle mücadeleyi karalamayı amaçlamaktadır. Söz konusu sosyal medya hesapları, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymaktadır.

Görüntüler ilk olarak 11.12. 2022 tarihinde paylaşılmış ve Göç İdaresi Başkanlığınca 12.12.2022 tarihinde konuyla ilgili resmi açıklama yapılmıştır. Göç İdaresi Başkanlığı olarak düzensiz göçle mücadelemizi gece gündüz demeden aralıksız sürdürmeye kararlıyız."

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