İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mayıs 2025 Perşembe / 11 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,6378
  • EURO
    43,721
  • ALTIN
    4136.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları için tarih belli oldu
Güncel

Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları için tarih belli oldu

Serbest muhasebeci mali müşavirlik 2025 yılı 1. dönem sınavları, 2 ve 3 Ağustos'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilecek.

AA8 Mayıs 2025 Perşembe 09:07 - Güncelleme:
Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları için tarih belli oldu
ABONE OL

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) konuya ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2025 yılı 1. dönemine ilişkin serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları, 2 ve 3 Ağustos'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

Sınava ilk kez katılacaklar için başvuru tarihleri 7-30 Nisan, tekrar katılacaklar için 4-17 Temmuz olarak belirlendi.

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 30 Nisan itibarıyla stajlarını, stajdan sayılan hizmetlerini ya da kurslarını fiilen tamamlamış olmaları gerekiyor.

Sınava katılacakların TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden "https://login.tesmer.org.tr" adresine girerek ön başvuru yapmaları isteniyor.

Duyuruda sınava ilişkin esaslar, sınav konuları, başvuru için gerekli belgeler ve işlemlere ilişkin detaylar da yer alıyor.

  • muhasebe sınavı
  • 2025 muhasebecilik sınavı
  • serbest muhasebeci

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.