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  • Serdal Adalı'nın oğlu ölümden döndü! Lüks araç seyir halindeyken yandı
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Serdal Adalı'nın oğlu ölümden döndü! Lüks araç seyir halindeyken yandı

Eyüpsultan'da seyir halindeyken yangın çıkan lüks otomobil, kullanılamaz hale geldi. Öte yandan sürücü Celal Alaz Adalı'nın, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu olduğu öğrenildi.

AA19 Mayıs 2025 Pazartesi 16:11 - Güncelleme:
Serdal Adalı'nın oğlu ölümden döndü! Lüks araç seyir halindeyken yandı
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Eyüpsultan Hasdal-Kemerburgaz yolunda 34 CAA 08 plakalı otomobille ilerleyen sürücü Celal Alaz Adalı, motor bölümünden alevler yükselen aracını yan yolda durdurdu.

Alevler aracı sararken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonrası lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobilin yandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Sürücü Adalı'nın, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu olduğu öğrenildi.

  • yangın çıkan lüks otomobil
  • Beşiktaş Başkanı oğlu
  • sürücü Celal Alaz Adalı

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