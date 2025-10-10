İSTANBUL 22°C / 14°C
Güncel

Serdar Öktem cinayetinde yeni gelişme: Adliyeye sevk edildiler

Avukat Serdar Öktem cinayetine ilişkin soruşturmada savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan 13 şüpheliden 9'u, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

IHA10 Ekim 2025 Cuma 17:35
Serdar Öktem cinayetinde yeni gelişme: Adliyeye sevk edildiler
Avukat Serdar Öktem cinayetine ilişkin soruşturmada savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan 13 şüpheliden 9'u, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Avukat Serdar Öktem cinayeti soruşturmasında yeni gelişme

Avukat cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı

Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı
