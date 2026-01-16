İSTANBUL 10°C / 3°C
  • Serdar Öktem cinayetinde yeni gelişme: Görüntülere ulaşıldı
Güncel

Serdar Öktem cinayetinde yeni gelişme: Görüntülere ulaşıldı

İstanbul'un Şişli ilçesinde Avukat Serdar Öktem'in uzun namlulu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin olay anına ait kamera görüntüsü ortaya çıktı.

16 Ocak 2026 Cuma 11:00
Serdar Öktem cinayetinde yeni gelişme: Görüntülere ulaşıldı
6 Ekim 2025 Pazartesi akşamı Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne giden otomobile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Avukat Serdar Öktem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Öktem cinayetinde yeni gelişme

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma çerçevesinde 13 şüpheli, yakalanmış. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan 2'si 18 yaşından küçük olmak üzere 9'u tutuklanmış, 4'ü ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Avukat Serdar Öktem cinayeti soruşturmasında yeni gelişme

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde Öktem'in aracıyla seyir halinde olduğu sırada, başka bir aracın durdurduğu araçtan inen şüphelilerin uzun namlulu silahlarla ateş açıp saldırının ardından kaçtıkları görülüyor.

