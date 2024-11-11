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  • Serdar Ortaç ve Erbil'in dahil olduğu 'Dijital Uyuşturucu' bataklığına ilişkin sevk yazısı ortaya çıktı
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Serdar Ortaç ve Erbil'in dahil olduğu 'Dijital Uyuşturucu' bataklığına ilişkin sevk yazısı ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 'yasa dışı bahse teşvik' soruşturması kapsamında hazırlanan sevk yazısında, 'dijital uyuşturucu' tanımlaması yapıldı. Yasa dışı bahis ve şans oyunlarının toplum ve aile yapısı üzerinde yıkıcı etkilere sahip olduğu ifade edildi.

AA11 Kasım 2024 Pazartesi 20:03 - Güncelleme:
Serdar Ortaç ve Erbil'in dahil olduğu 'Dijital Uyuşturucu' bataklığına ilişkin sevk yazısı ortaya çıktı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da olduğu 16 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında, savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısına ulaşıldı.

YASA DIŞI BAHİS REKLAMI "DİJİTAL UYUŞTURUCU" OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Sevk yazısında, şüphelilerin toplum açısından "dijital uyuşturucu" niteliğindeki yasa dışı bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik ederek, "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçunu işledikleri öne sürüldü.

Reklamı yapılarak teşvik edilen yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin yurt dışı kaynaklı olduğu belirtilen yazıda, aynı suçtan yürütülen benzer soruşturmalarda da şüphelilerin adliyedeki ifade işlemlerinin ardından yurt dışına çıkarak eylemlerine orada devam ettiklerine dikkat çekildi.

Yazıda, gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin ardından eylemlerine yurt dışında devam ederek sürdürmesinin kuvvetle muhtemel olduğu ve kaçma şüphelerinin bulunduğu kaydedildi.

Sevk yazısında, yasa dışı bahis ve kumarın, özellikle gençler ve çocuklar başta olmak üzere aile kurumu üzerinde ortaya koyduğu tahribat sebebiyle eylemin vehamet arz ettiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

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