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Yasa dışı bahis davasında karar! Serdar Ortaç'a hapis cezası

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla yargılandığı davada şarkıcı Serdar Ortaç'a 10 ay hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

AA25 Şubat 2025 Salı 10:45 - Güncelleme:
Yasa dışı bahis davasında karar! Serdar Ortaç'a hapis cezası
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İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık Serdar Ortaç'ın avukatı ile davaya taraf olan Spor Toto Teşkilat Başkanlığının avukatı hazır bulundu.

Ortaç'ın avukatı, müvekkilinin üzerine atılı suçun kasten işlenebilecek bir suç olmadığını, suça konu paylaşımla ilgili müvekkilinin teşvikinin ve rızasının bulunmadığını savunarak, beraat kararı verilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan hakim, "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan Ortaç'ı 1 yıl hapis ve 5 gün adli para cezasına mahkum etti.

Sanık Serdar Ortaç'ın yargılama aşamasında pişmanlık gösterdiği gerekçesiyle cezayı 10 aya indiren hakim, Ortaç'ın duruşmada olumlu tutum ve davranışlarda bulunması ve yeniden suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşması nedeniyle, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

- İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, Serdar Ortaç hakkında yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla soruşturma yürütülmüştü.

Savcılığın hazırladığı iddianamede, Ortaç hakkında, "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezası talep edilmişti.

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