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Serdar Ortaç'ın 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol kararı kaldırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Yasa dışı bahis reklamı ve teşvik' soruşturmasında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Serdar Ortaç'ın 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol kararı kaldırıldı.

DHA26 Kasım 2024 Salı 22:27 - Güncelleme:
Serdar Ortaç'ın 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol kararı kaldırıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

24 Aralık tarihinde İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak olan Serdar Ortaç'ın avukatı, ev hapsi kararının kaldırılması için İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunmuştu. Yapılan itirazı değerlendiren mahkeme heyeti 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verildi.

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