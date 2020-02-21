Serebral Palsi hastası Çetin Yıldız'ın hayali Haluk Levent konserine yürüyerek gitmek

AA 21 Şubat 2020 Cuma14:17 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 14:17

Kenan ve Nurcan Yıldız çiftinin 2005'te dünyaya gelen 8. sınıf öğrencisi çocukları Çetin Yıldız'ın doğum sırasında beyni oksijensiz kaldı. Rahatsızlığı sebebiyle 3 yaşına kadar adım atamayan çocuklarının şikayetlerinin artmasıyla İstanbul'daki bir özel hastaneye başvuran Yıldız çifti, yapılan tetkikler sonucu Çetin'in Serebral Palsi hastası olduğunu öğrendi.

Çetin'in sağlığına kavuşması için onunla fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine gitmeye başlayan anne Nurcan Yıldız, oğlunun bacak kaslarının gelişmesi için evinin oturma odasının bir köşesini yürüyüş parkuruna dönüştürdü.

Annesinin yaptığı bu mücadeleye adım atarak destek veren Çetin, yaşama olan bağlılığıyla tüm Serebral Palsi hastalarına örnek oldu.

Çetin Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler yaşadığını ama annesi sayesinde adım atmayı başardığını söyledi.

Adım attığında çok mutlu olduğunu belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Adım atabiliyorsam bu annem sayesindedir. Annem benim kahramanım. Artık tuvalete gitmek, su almak, yemek yemek gibi bazı şeyleri kendim yapıyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Tek hayalim var o da çok sevdiğim Haluk Levent'in konserine yürüyerek gidip onunla tanışmak."

Yıldız, arkadaşlarının 5 Mart gecesi Karşıyaka'daki Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde kendisi için moral konseri vereceğini aktardı.

Anne Nurcan Yıldız da oğlunun yürümesi için yıllardır mücadele ettiğini, onun ilk adımlarını geçen sene atmasının ardından büyük mutluluk yaşadığını ifade etti.

- "ÇETİN AZMEDEREK ZORU BAŞARDI"



Oğlunun adım atarak doktorları bile şaşırttığını anlatan anne Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar oğlumdaki gelişmeyi görünce inanamıyor. Çetin azmederek zoru başardı. Adım atamazken adım atarak ayağa kalkmayı başardı. En büyük isteğim oğlunun tek başına yürüdüğünü görebilmek. Nasıl bir anne evladının 8 aylıkken yürümesini görebiliyorsa ben de bu mutluluğu yaşamak istiyorum. Rabbime hep Çetin'i arkamda bırakma ben onun için varım diye dua ediyorum."

Yıldız, Çetin'in 8 kez ameliyat edildiğini belirterek, "Devam eden tedavileri nedeniyle ekonomik olarak maddi zorluklar çekiyoruz. Haftada iki saat özel eğitim merkezinde fizik tedavi alıyor ama bu yetmiyor. Çetin ayağa kalkıp tek başına yürümeye çok yakın ama bazı ek tedaviler alması lazım. Bu konuda aile olarak devlet büyüklerimizden ve hayırseverlerden destek bekliyoruz." dedi.

Baba Kenan Yıldız da oğlunu yürüyemediği için elinden tutup bir parka götürememesinin kendisini üzdüğünü söyledi.

Oğlunun adım atması için eşinin yıllardır mücadele verdiğini ifade eden baba Yıldız, "Oğlum gibi beyin felci teşhisi almış hastaların yürüme durumu olmazken, eşimin azmi sayesinde oğlumuz bunu başardı. Burada en büyük başarı eşime ait, hiç yılmadı. Hayattaki en büyük isteğim oğlumun elinden tutarak hatta koşarak onu Haluk Levent'in konserine götürmek." diye konuştu.