Serenay Aktaş kimdir? Serenay Aktaş oynadığı diziler hangileri? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Mucize Doktor dizisinin oyuncu kadrosuna katılan Serenay Aktaş'ın biyografisi tüm dizi takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Daha öncelerde katıldığı Survivor yarışması ile adını duyuran Serenay Aktaş'ın hayatı merak ediliyor. Serenay Aktaş, hayatının önemli bir dönemini de futbolcu olarak sürdürmesi oyuncunun dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. Serenay Aktaş'a dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

SERENAY AKTAŞ KİMDİR?

Serenay Aktaş 1 Ekim 1993'te İstanbul'da doğmuştur. Futbolculuk kariyerinin yanında dizi ve yarışma programlarında da kendisini gösteren Serenay Aktaş, en büyük popülerliği Survivor yarışmasında yakalamıştır.

Futbolun yanı sıra Serenay Aktaş Kanıt dizisinde oyunculuğa başladı.

Ardından Türk Malı, Yahşi Cazibe, Kalbim Seni Seçti ve Alemin Kralı gibi dizilerde konuk oyuncu olduktan sonra ilk ana cast projesi Arka Sıradakiler dizinde Gülüm karakteriyle tanındı. Sonraki yıl Serenay Aktaş Muhteşem Yüzyıl adlı televizyon dizisinde (Ayşe Hatun) karakterini canlandırdı. Muhteşem Yüzyıl'da bir sezon oynadıktan sonra Serenay Aktaş'ın ilk sinema filmi olan Çılgın Dershane 3'te (Merve) karakterini canlandırdı. Serenay Aktaş 2014 yılında Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı Survivor Ünlüler - Gönüllüler'e katılan Aktaş; Survivor'da Ünlüler adasında 91 gün kaldıktan sonra elenmiştir. Survivor yarışmasının ardından Figüran isimli sinema filminde başrol oynadı. Ardından Kaçak Gelinler 'de Pınar karakterini oynadı. Survivor All Star 'da yarışmacı olarak yarıştı. 2015 Acil Aşk Aranıyor dizisinde Zeynep karakterini canlandırdı.2016 Gulumse yeter yaz dizisinde Melis Ozkan karakteriyle konuk oyuncu oldu.

SERENAY AKTAŞ OYNADIĞI DİZİLER HANGİLERİ?

Yıl Yapım Rol Notlar2012 Arka Sıradakiler Gülüm Ana Cast2012 Kalbim Seni Seçti Esra Konuk Oyuncu2012 Yahşi Cazibe Çalkara Konuk Oyuncu2011 Türk Malı Konuk Oyuncu2011 Kanıt - Konuk Oyuncu2013 - 2014 Muhteşem Yüzyıl Ayşe Hatun Ana Cast2014 Çılgın Dersane 3 Merve Sinema filmi 2014 Figüran Pelin Şafak Sinema filmi2014 Kaçak Gelinler Pınar Yaymaz Ana Cast2015 Acil Aşk Aranıyor Zeynep Ana Cast2016 Makas Berrak Yalçın Televizyon Filmi2016 Rengarenk Konuk Oyuncu2016 Gülümse Yeter Melis Özkan Konuk Oyuncu2016 Yıldızlarda Kayar Das Borak Zümray Sinema Filmi2016 İlişki Durumu : Evli Ceyda Televizyon2017 Meryem Burcu Aktar Tekiner Televizyon2019 Kim Daha Mutlu Sinema Filmi

YARIŞMA VE PROGRAMLAR

Survivor All Star Kendisi Yarışmacı 2015 Survivor Ünlüler - Gönüllüler Yarışmacı 2014