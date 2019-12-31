Serenay Sarıkaya O Ses Türkiye performansı ile etkileyecek! Serenay Sarıkaya nereli, kimdir?

31.12.2019 16:49 - Güncelleme: 31.12.2019 16:49

Serenay Sarıkaya O Ses Türkiye performansı ile etkileyecek. Bu akşam O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı saat 19.30'da TV8 ekranlarında yayınlanacak. O Ses Türkiye’nin bu akşamki bölümünde ünlüler geçidi yaşanacak. Birçok ünlünün sahne alacağı bu gecede birbirinden renki performanslar sergilenecek. Serenay Sarıkaya O Ses Türkiye performansı ile şimdiden merak konusu oldu. Serenay Sarıkaya nereli, kimdir? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Serenay Sarıkaya hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.





SERENAY SARIKAYA O SES TÜRKİYE PERFORMANSI İLE ETKİLEYECEK!

Serenay Sarıkaya O Ses Türkiye yılbaşı özel programındaki performansı ile şimdiden izleyenleri etkilemeyi başardı. Fragmanda dikkat çekici tavırları ile sahnede olan Serenay Sarıkaya hakkında araştırmalar hız kazandı.





SERENAY SARIKAYA NERELİ, KİMDİR?

Serenay Sarıkaya 1 Temmuz 1991 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi, 15 yaşındayken katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü aldı. Aynı yıllarda Plajda adlı bir sinema filminde rol alarak oyunculuğa adım attı. İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın filmiyle kazanan Sarıkaya, sonrasında Plajda filminde rol aldı.





İlk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı (2008) dizisinde yer alarak dizi oyunculuğuna başladı ve yine aynı yıl Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı dizisinde ilk başrolünü üstlendi. Dizinin sona ermesinin ardından başrolünde usta oyuncu Oktay Kaynarca’nın da yer aldığı Adanalı (2008-2010) dizisinde rol almaya başladı. 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Gizem Memiç'in ardından ikinci oldu ve Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etmeye hak kazandı. Ardından Lale Devri (2010-2013) ve Medcezir (2013-2015) dizilerinin başrolünde yer alarak popüleritesini arttırdı. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filminde seslendirme yapan Sarıkaya Behzat Ç. Ankara Yanıyor filminde de rol aldı.





Dizi ve sinema filmlerinde oynamasının yanı sıra Sarıkaya, reklam filmlerinde de yer aldı ve bazı önemli markalarında reklam yüzü oldu. 2014 yılında GQ Türkiye tarafından yılın kadını seçildi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.