Seri tacizciye iyi hal ödülü

Tüm dünya art arda gelen kadın istismarı ve cinayetleri ile savaş verirken, İzmir’de mahkeme ‘insanlığı’ sorgulatacak bir karar verdi. İddiaya göre geçen yıl, M.Y.Y, (39) komşusunun 13 yaşındaki kızı A.G’ye farklı zamanlarda cinsel istismarda bulundu. A.G’nin durumu anlattığı ailesi şikayetçi oldu. Çocuk İzleme Merkezi’nde küçük kızın alınan ifadesinde; Menderes’te ve alışverişe gittikleri Torbalı’da M.Y.Y’nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söylemesi üzerine şüpheli, gözaltına alındı. A.G. için hazırlanan raporda kendisini düzgün ifade edebilen, yaşıtlarıyla uyumlu, anlatımlarında samimi olduğu ve yapılan incelemede sanık ile mağdurun ailesi arasında herhangi bir husumetin bulunmadığına yer verildi. M.Y.Y, hakkında ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı,

‘BEL FITIĞIM VAR’

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında tutuksuz sanık M.Y.Y. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mağdur ile hiçbir zaman baş başa kalmadığını iddia eden M.Y.Y, “Benim bel fıtığı hastalığım var. Mağdurun bahsettiği hareketleri yapmam mümkün değildir. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

BAKANLIK MÜDAHİL OLDU

Davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen, sanığın ifadesinin çelişkili olduğunu, ailenin ve A.G’nin mağduriyetinin sanığın tutuksuz kaldığı sürece devam edeceğini belirtti. Sanığın cezalandırılması gerektiğini ifade eden Özen, sanık hakkında tutuklama kararının verilmesini ve ‘indirim yapılmadan’ cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın ‘cinsel istismar’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, eylemi zincirleme olarak birden fazla kez yapması gerekçesiyle cezasının arttırılarak 12.5 yıla çıkartılmasına karar verdi. Ardından mahkeme, sanığın duruşmadaki ‘iyi hali’ nedeniyle cezasını 10 yıl 5 aya indirdi.Heyet, sanığın kaçma şüphesinin de bulunmadığına kanaat getirip ‘tutuksuz’ olarak kararın onanmasını beklemesine hükmetti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın müdahil olduğu dava da tutuksuz yargılanan ‘tacizci komşu’ kararın onanmasıyla cezaevine girecek.