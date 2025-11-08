Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 2. Karabağ Savaşı'nda elde edilen zaferin 5. yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen askeri geçit töreninde konuştu.

Konuşmasına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlayarak başlayan Şerif, "Kalpleri birlikte atan üç kardeş Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye bugün burada bulunuyor." dedi.

Şerif, Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin resmi geçitte, Azerbaycan ve Türkiye'nin yanında yürüdüğünü görmenin gurur verici olduğunu belirterek, bunun "gün geçtikçe güçlenen ebedi dostluğun bir sembolü" olduğunu vurguladı.

Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferinin, egemenlik için mücadele eden tüm dünya uluslarına bir "umut ışığı" olduğunun altını çizen Şerif, "Dünya, Azerbaycan'ın cesur Silahlı Kuvvetlerinin, atalarının toprakları olan Karabağ'ı kurtarışını hayranlıkla izledi." ifadesini kullandı.

Bu süreçte Pakistan'ın, Azerbaycan'ın yanında durduğunu hatırlatan Şerif, bundan sonra da Azerbaycan'ın yanında durmayı sürdüreceklerini kaydetti.

- TÜRKİYE'NİN DÜNYA ARENASINDA MODERN, STRATEJİK BİR OYUNCU HALİNE GELDİĞİ VURGUSU

Pakistan'ın, Azerbaycan ve Türkiye gibi barıştan yana olduğunu kaydeden Şerif, hiç kimsenin egemenliklerine meydan okumasına ve toprak bütünlüklerini baltalamaya çalışmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Şerif, yerinden edilmiş Karabağlı ailelerin evlerine dönüşünü görmenin "umutlandırıcı" olduğunu ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) bu sizin şahsi kararlığınızı da gösteriyor. Bu bölgenin, Azerbaycan'da, Karabağ'da yaşayanların esenlik ve refahı için kendinizi adadığınızı gösteriyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Şuşa kentinde yeniden inşa sürecinin başladığına dikkati çeken Şerif, hürriyetine kavuşmuş bütün toprakların yeniden inşasının çok başarılı bir şekilde ilerlediğini kaydetti.

Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada bulunması vesilesiyle kendisine olan hayranlığını dile getirmek istediğini belirterek, Erdoğan'ın liderliği sayesinde Türkiye'nin dünya arenasında modern, stratejik bir oyuncu haline geldiğinin altını çizdi.

- ⁠TÜRKİYE'NİN PAKİSTAN-AFGANİSTAN GERİLİMİNDE GÖSTERDİĞİ LİDERLİK

Sadece savaş alanında değil, barışı ve karşılıklı anlayışı inşa ederken de mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Şerif, "Sayın (Azerbaycan) Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sizin bu anlamdaki liderliğiniz Azerbaycan'a bu zorlu yolculukta yol göstermiştir. Azerbaycan'ı onurlu bir şekilde başarıya taşımıştır." diye konuştu.

Şerif, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararlı liderliği sayesinde Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes sağlandığını anımsatarak, bu vesileyle bölgede düzenin ve barışın tesis edildiğini ifade etti.

Afganistan ile barışı tehdit eden olaylar yaşadıklarını belirten Şerif şöyle devam etti:

"Sevgili arkadaşım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu bağlamda da teşekkür etmek istiyorum. Kendisinin Pakistan ve Afganistan arasındaki barışın tesis edilmesi için göstermiş olduğu liderlik sayesinde bölgede barış tesis edilebilmiştir. Bu bizim ülkelerimiz arasında devam etmekte olan kardeşlik duygularının kuvvetini göstermektedir."

Azerbaycan'ın zafere ulaşmasını sağlayan yolda hayatını vermiş olan şehitlerin kendi fedakarlıklarıyla Azerbaycan'ı bugüne getirdiklerini belirten Şerif, "Onların göstermiş olduğu bu cesaret, bu kararlılık, bu ülkenin geleceğini çizmeyi mümkün kılmıştır." dedi.