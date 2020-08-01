Serinlemek için çaya giren 16 yaşındaki genç boğuldu

IHA 01 Ağustos 2020 Cumartesi 12:56 - Güncelleme: 01 Ağustos 2020 Cumartesi 12:56

Olay, Mustakemalpaşa ilçesi Kiremit Ocağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki İbrahim Şahin 3 arkadaşıyla Kurban Bayramı’nın ilk günü serinlemek için Emek Çayı’na girdi. Çayda yüzdükten bir süre sonra akıntıya kapılan Şahin sürüklenmeye başladı. Arkadaşları Şahin’i kurtarmaya çalışsa da başarısız oldu ve Şahin gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgede Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polisler ve Jandarma Arama Kurtarma(JAK) ekipleri sevk edildi. Kayıp genci JAK ekipleri kıyıda ararken dalgıç polislerde suyun içerisinde aradı. Yaklaşık 7 saatlik aramanın ardından dalgıç polisler Şahin’in cansız bedenine ulaştı.

Çaydan çıkarılan İbrahim Şahin, yapılan incelemelerin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.