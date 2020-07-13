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Serinlemek için denize giren iki arkadaş boğuldu

Kırklareli'de serinlemek için denize giren İbrahim Ali Dikmen ile arkadaşı Necdet Salıcı, boğularak öldü. Bölgeye gelen ekiplerce yaklaşık 2 saat süren aramada Dikmek ile Salıcı'nın cansız bedenlerine ulaşıldı.

DHA13 Temmuz 2020 Pazartesi 16:36 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 16:36
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçe belediyesinde oto elektrik ustası olarak çalışan İbrahim Ali Dikmen, arkadaşı Necdet Salıcı ile birlikte, denize girmek için dün Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesine gitti. Denize giren iki arkadaş bir süre sonra dalgalar arasında kayboldu. Çevredekiler durumu fark edip jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. 2 arkadaşın dalgalar arasında gözden kaybolması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yardım istendi. Bölgeye gelen ekiplerce yaklaşık 2 saat süren aramada Dikmek ile Salıcı'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. 2 arkadaşın cansız bedenleri Vize Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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