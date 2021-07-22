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Serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılan 13 yaşındaki Talha boğuldu

Bartın'da babası ve eniştesiyle birlikte serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılan 13 yaşındaki Talha Çankaya, boğuldu. Talha Çankaya'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

DHA22 Temmuz 2021 Perşembe 16:04 - Güncelleme: 22 Temmuz 2021 Perşembe 16:04
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Bayram tatili için Ankara'dan Bartın'ın Amasra ilçesine gelen Çankaya ailesi, sabah saatlerinde Bozköy plajına gitti. Burada, Talha Çankaya ile birlikte denize girdiği babası ve eniştesi dalgaların arasında kaldı. Baba ve damadı kıyıya çıkarken Talha Çankaya ise kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı dalgıçları sevk edildi. Dalgıçların yaptığı aramayla 3 saat sonra Talha Çankaya'nın cesedine ulaşıldı. Bu sırada sahilde bulunan annesi, sinir krizleri geçirdi.

Talha Çankaya'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Bartın'ın 59 kilometrelik sahil şeridinde etkili olan dalgalar nedeniyle çeken akıntı oluşurken, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri 17 plajda denetim yaptı, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı.

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