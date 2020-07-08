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Serinlemek için göle giren 51 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı

Konya'da serinlemek için Apa Baraj Gölü'ne giren Arif Pullu'nun (51), cansız bedenine ulaşıldı.

DHA08 Temmuz 2020 Çarşamba 16:08 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 16:08
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Olay, saat 13.00 sıralarında, Çumra'da meydana geldi. Arif Pullu, iddiaya göre, serinlemek için Apa Baraj Gölü'ne girdi. Pullu, bir süre sonra suda gözden kayboldu. Çevredekiler ise jandarma, itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla bölgeye gelen Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bağlı dalgıçlar, suda arama- kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu Pullu'nun cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Arif Pullu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Çumra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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