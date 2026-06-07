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Güncel

Serinlemek için göle giren emekli polis ölü bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde serinlemek için girdiği gölde akıntıya kapılarak kaybolan emekli polis ölü bulundu.

AA7 Haziran 2026 Pazar 07:09 - Güncelleme:
Serinlemek için göle giren emekli polis ölü bulundu
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Akşam saatlerinde serinlemek için İznik Gölü'ne giren Sinan Çağlayan (52) ile oğlu Yiğit Çağlayan (8), akıntının etkisiyle kıyı şeridinden uzaklaştı.

Durumu fark eden sahildeki vatandaşlar baba ile oğluna yardım etmek için göle girdi.

Yiğit Çağlayan çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılırken baba Sinan Çağlayan gözden kayboldu.

İhbarla olay yerine jandarma, polis, deniz polisi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Gölden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edilen Yiğit Çağlayan, hastaneye kaldırıldı.

Dalgıç polislerce başlatılan arama çalışmasının ardından baba Sinan Çağlayan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Çağlayan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

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