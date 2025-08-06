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Serinlemeye hazır olun! İstanbul için saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu ve iç kesimleri ile zamanla kuzeybatısında sağanak ve rüzgarın etkili olacak. İstanbul'da ise akşam saatlerinden itibaren fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

AA6 Ağustos 2025 Çarşamba 15:51 - Güncelleme:
Serinlemeye hazır olun! İstanbul için saat verildi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu ve iç kesimleri ile zamanla kuzeybatısının parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Bilecik dışında), Manisa, Rize, Ordu, Giresun çevreleri, Hatay, Adana ve Artvin'in kıyı, Trabzon'un iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İBB Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezince (AKOM), kent genelinde akşam saatlerinden itibaren fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzey, güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 37

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 34

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 31

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 35

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 43

İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ

İBB'den yapılan açıklamada, AKOM'un bugün itibarıyla yayımladığı haftalık hava tahmini raporu paylaşıldı.

Buna göre, İstanbul'da bugün sabah saatlerinde 25 derece seviyelerinde seyreden sıcaklığın, öğle saatlerinde 31 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.

Öğleden sonra beklenen kuzey (poyraz) yönlü rüzgarların saatte 75 kilometre hıza varan fırtına şeklinde eseceği, özellikle akşam saatlerinden itibaren fırtına ile birlikte kent genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların 29-32 derece aralığında seyrettiği kentte, gök gürültülü sağanak yağışların cuma öğle saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor. Sağanağın cumartesi günü etkisini kaybetmesi, önümüzdeki haftanın tekrar açık ve güneşli olması bekleniyor.

Bu akşam etkili olması beklenen fırtına ve cuma gününe kadar görülecek yerel yağışlar nedeniyle vatandaşlardan, ani sel ve su baskınları, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, deniz ulaşımında aksaklıklara karşı dikkatli olmaları isteniyor.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 51,04 seviyesinde olurken, su miktarı ise 443 milyon metreküp olarak ölçüldü.

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