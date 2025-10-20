Servet Yardımcı'ya Akdeniz Mükemmeliyet Ödülü

Roma'da İtalya Kültür Bakanlığının himayesi ve ev sahipliğinde, Akdeniz Gazeteciler Derneği, İtalya Spor Yazarları Derneği (USSI) ve Avrupa Spor Yazarları Derneği (AIPS) tarafından Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri için bir tören düzenlendi.

Akdeniz coğrafyasından iş, kültür sanat, diplomasi ve spor camiasından ünlü isimleri bir araya getiren törende, yaptıkları işlerle uluslararası çapta fark oluşturan, barışa, dostluğa ve kültürler arası etkileşime katkıda bulunanların çabaları ödüllendirildi.

Uluslararası spor diplomasisinin önde gelen isimlerinden Servet Yardımcı, sporu uluslar arasında barış, diyalog ve iş birliği için güçlü bir araca ustalıkla dönüştüren çabalarıyla ödüle layık görüldü.

Roma'daki törene eşi Handan Yardımcı ile katılan Servet Yardımcı'ya ödülünü, Uluslararası Spor Yazarları Derneği (AIPS) Avrupa Bölgesi Başkanı Charles Camenzuli ve İtalya Spor Yazarları Derneği (USSI) Başkanı Gianfranco Coppola takdim etti.

Bir konuşma yapan Yardımcı, "Çok teşekkür ederim. Bugün Akdeniz Mükemmeliyet Ödülü'nü almak benim için büyük bir onur. Bu an sadece benim için değil, aynı zamanda ülkem için de çok anlamlı." dedi.

Yardımcı, UEFA'da başkan yardımcısı ve TFF Başkanı olduğu dönemde misyonunun futbolu korumak ve geliştirmek olduğunu belirterek, hem ödülü düzenleyenlere hem de UEFA'daki çalışmalarında kendisine gösterdiği destek için UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e teşekkür etti.

Servet Yardımcı, futbolun bir tutkudan fazlası olduğunu ve şehirleri, insanları bir araya getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkem Türkiye ile İtalya derin bağlara sahiptir ve ortak bir tarih, kültür ve futbol sevgisini paylaşırız. İtalya gibi büyük bir ülkeyle birlikte 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) ev sahipliği yapacak olmak gerçekten özel bir deneyim olacak. Bu ödül, sadece bir yolculuğun tanınması değil, aynı zamanda sporun neler başarabileceğinin bir göstergesidir. Spor duvarları yıkar, barışı getirir ve en önemlisi, yeni nesillere ilham verir. Ben her zaman futbolun, bu güzel oyunun yanında olacağım ve ona gururla hizmet etmeye devam edeceğim."

Sekiz yıl boyunca UEFA Yürütme Kurulu üyesi olarak, Türk futbolunun Avrupa ve Akdeniz coğrafyasında geliştirilmesi ve tanıtılmasında önemli bir rol oynayan Yardımcı, çalışmalarıyla Türkiye'yi küresel spor etkinlikleri için bir merkez haline getirmiş ve atletik başarıları üst düzey kültürel ve kurumsal girişimlerle kusursuz bir şekilde bütünleştirmiştir.

Stratejik vizyonu ve sporu evrensel bir dayanışma, saygı ve kapsayıcılık dili olarak kullanma becerisi, onu uluslararası arenada kilit bir figür olarak sağlam bir şekilde konumlandırmıştır.

İlham verici liderliği ve sporun evrensel değerlerini barış ve kültürlerarası diyalog aracı olarak yayma konusundaki kararlı kararlılığı nedeniyle, 2025 Uluslararası Akdeniz Mükemmellik Ödülü Servet Yardımcı'ya takdim edilmiş ve kendisini bir mükemmellik modeli ve gerçek bir küresel spor değerleri elçisi olarak onurlandırmıştır.