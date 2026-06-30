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Servis aracı yol kenarına devrildi

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir otomobil ters şeride girerek servis aracının şarampole savrulmasına sebep oldu. Kazada 8 kişi yaralandı.

IHA30 Haziran 2026 Salı 07:06 - Güncelleme:
Servis aracı yol kenarına devrildi
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Kaza, Ankara'nın Mamak ilçesinde Lalahan semtinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 06 AEZ 826 plakalı servis aracı Ankara istikametinde seyrederken yol yapım çalışması nedeniyle dubalarla bölünmüş yolda karşı şeride geçen 06 EBS 694 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü yoldan çıkarak şarampole savruldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk incelemesinin ardından sürücüsünün yaptığı manevrayla yol kenarına devrilen servis aracında 6, otomobilde ise 2 yaralı olduğu tespit edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi. Jandarma ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobil ve servis aracı, çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

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